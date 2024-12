Stand: 02.12.2024 14:25 Uhr Prozessbeginn wegen versuchtem Totschlag und Vergewaltigung

Ein 34-jähriger Mann muss sich von Montag an vor dem Landgericht Neubrandenburg verantworten, weil er eine Angestellte einer Spielhalle angegriffen und vergewaltigt haben soll. Zu Beginn des Prozesses wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Grund dafür sind Zweifel, ob der Mann überhaupt schuldfähig ist. Eine Gutachterin soll das nun klären. Möglicherweise müsse der 34-Jährige in einer Psychiatrie untergebracht werden, so der vorsitzende Richter. Der Angeklagte soll die Frau am Juni in einer Spielothek im Neubrandenburger Lindetalcenter angegriffen haben, heißt es in der Anklage. Die Frau sei lebensgefährlich verletzt worden, habe aber noch Hilfe verständigen können. Der Tatverdächtige sitzt seit Mitte Juni in Untersuchungshaft. Ein Urteil soll frühestens Ende Januar fallen.

