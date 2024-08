Stand: 23.08.2024 07:08 Uhr Provisorischer Strommast in Eggesin nach Unfall vor einem Monat

In Eggesin (Landkreis Vorpommern-Greifswald) kippte vor einem Monat - am 23. Juli 2024 - ein riesiger Strommast um und setzte ein angrenzendes Feld in Brand. Mittlerweile ist das Gebiet eine Baustelle, der Mast ein Provisorium. Die Freiwilligen Feuerwehren Eggesin und Torgelow waren seinerzeit im Einsatz und konnten das Feuer löschen. Grund für das Umkippen des Mastes waren vermutlich Fehler bei Instandsetzungsarbeiten am Hochspannungsnetz, teilte die Polizei mit. Die Städte Eggesin, Ueckermünde, Friedland sowie dazwischenliegende Gemeinden waren mehrere Stunden ohne Strom.

Bislang hat sich der Energiekonzern E.DIS nicht öffentlich zu den genauen Ursachen geäußert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 23.08.2024 | 09:30 Uhr