Stand: 06.03.2025 16:37 Uhr Produktionshalle in Leizen findet keinen Käufer

Eine große Produktions- und Lagerhalle in der Gemeinde Leizen bei Röbel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) fand bei einer Frühjahrsauktion von Immobilien in Hamburg keinen Käufer. Das Mindestgebot lag bei knapp einer Million Euro. Nach Angaben einer Sprecherin der Norddeutschen Grundstücksauktion gab es aber keine Interessenten. Das 25 Jahre alte Objekt mit Kühlhaus und Büro war für 3,5 Millionen Euro gebaut worden. Die knapp 3000 Quadratmeter große Anlage gehört zum Gewerbepark "Süd-Mecklenburg" und liegt direkt an der Autobahn 19 bei Röbel.

