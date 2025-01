Stand: 23.01.2025 16:17 Uhr Polizeitaucher suchen in Tollense nach vermisster Frau

Polizeitaucher haben in der Tollense in Altentreptow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) nach einer vermissten Frau gesucht. Die 68-Jährige war bereits im August 2024 verschwunden. Die Familie der Frau startet immer wieder eigene Suchaktionen. Dabei hatten Anfang der Woche Spürhunde an der Tollense angeschlagen. Die Taucher fanden im Fluss aber keine Spur der Vermissten. Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung.

