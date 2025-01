Stand: 04.01.2025 08:25 Uhr Polizeipräsidium Neubrandenburg: Über 80 glättebedingte Verkehrsunfälle

Seit Freitagnachmittag ereigneten sich im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg über 80 glättebedingte Verkehrsunfälle. In den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern-Greifswald waren es weit über 30. Einige Beispiele: Zwischen Neukalen und Gültz kam ein Pkw nach links von der Fahrbahn und kippte dabei im Straßengraben auf die Seite. Ein Autofahrer verletzte sich dabei. Auf der B198 in der Ortschaft Möllenbeck führ ein Pkw gegen einen Zaun, der 18-jährige Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. In der Nähe von Groß Luckow bei Pasewalk kam ein Auto rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf einem Acker. Auch dieser Fahrer verletzte sich. In Torgelow gab es auch einen glättebedingten Unfall, bei dem sich ein Mensch leicht verletzte. Die Polizei bedankte sich bei allen Autofahrerinnen und Autofahrern, die insbesondere in und um Neubrandenburg herum bei spiegelglatten Straßenverhältnissen in ihren Fahrzeugen ausharrten und Rettungsgassen bildeten.

