Stand: 26.03.2025 16:30 Uhr Polizei warnt vor Diebespaar in Neustrelitz

Die Polizei in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) warnt vor einem Paar, das Portemonnaies und Handtaschen von Senioren stiehlt. Am Mittwochmorgen habe es eine 82-Jährige getroffen. Sie sei gegen 9 Uhr von einer Frau mit ausländischem Akzent in einem Einkaufsmarkt in der Walter Karbe-Straße in ein Gespräch verwickelt worden. Ein Mann nutzte die Situation und fuhr mit ihrem Einkaufswagen und der darin liegenden Handtasche fort. Laut Polizei gab es in Neustrelitz bereits mehrere solcher Fälle in den zurückliegenden Wochen. Auch da hatte ein Paar ältere Menschen vor Märkten oder Banken angesprochen, unter anderem nach dem Weg, der Uhrzeit oder nach Wechselgeld gefragt und dann ihre Handtaschen und Portemonnaies entwendet.

