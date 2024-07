Stand: 17.07.2024 15:30 Uhr Polizei warnt: Taschendiebe unterwegs

In den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte, Vorpommern-Greifswald und Vorpommern-Rügen seien in den vergangenen Tagen mehrfach Anzeigen wegen Taschendiebstahls eingegangen, so die Polizei. Im ersten Halbjahr waren es bereits 80. Im Juni gab es sogar doppelt so viele Anzeigen wie im Juni des Vorjahres. Die Diebe würden sich unauffällig verhalten und häufig paarweise auftreten. Handtaschen und Geldbörsen sollten in Supermärkten keine Sekunde aus den Augen gelassen werden, rät die Polizei.

