Stand: 06.03.2025 17:50 Uhr Polizei warnt: Schockanrufe in der Seenplatte nehmen zu

Die Polizei in Neubrandenburg hat am Donnerstag eindringlich vor Betrügern gewarnt. Im Kreis Mecklenburgische Seenplatte komme es derzeit vermehrt zu sogenannten Schockanrufen. Dabei werde den Angerufenen vorgegaukelt, dass ein Familienmitglied in einen Verkehrsunfall verwickelt sei, bei dem Personen zu Schaden gekommen seien. Das Familienmitglied sei deshalb inhaftiert worden. Aber gegen eine Kaution in Höhe einer fünfstelligen Summe könne es wieder freigelassen werden. Angerufene sollten keinesfalls auf diese Forderungen eingehen und stattdessen die Polizei infomieren, raten die Beamten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 06.03.2025 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte