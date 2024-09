Stand: 25.09.2024 18:43 Uhr Neubrandenburger Polizei sucht nach flüchtigem E-Roller-Fahrer

Nach Angaben der Polizei hat ein Mann am Dienstag Nachmittag in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) mit einem E-Roller ein 13 Jahre altes Mädchen angefahren. Das Kind war mit einem Fahrrad unterwegs. Es stürzte und verletzte sich an beiden Armen, so die Polizei. Der Unfall geschah in der Cölpiner Straße. Der Mann flüchtete in Richtung Rühlower Straße und ließ das Mädchen zurück. Er soll mit einem schwarzen Kapuzenpollover und einer blauen löchrigen Hose bekleidet gewesen sein. Die Polizei bittet um Hinweise zum Fahrer des E-Rollers und zu dem Vorfall.

