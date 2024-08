Stand: 26.08.2024 18:22 Uhr Polizei in Waren schnappt mehrere Alkoholsünder

Gleich mehrere von Alkohol und Drogen benebelte Verkehrsteilnehmer hat die Polizei in Waren am vergangenen Wochenende festgestellt - einen sogar doppelt. Der 22-Jährige stürzte erst mit dem Fahrrad und musste im Krankenhaus behandelt werden. Dort wurde ein Atemalkoholwert von mehr als zwei Promille gemessen. Danach fuhr er wieder mit dem Fahrrad und geriet in eine Verkehrskontrolle. Die Beamten testeten ihn erneut. Die Folge war eine Anzeige. Aus dem Verkehr gezogen wurde auch ein 50-jähriger Autofahrer. Der war nicht nur angetrunken, sondern hat auch schon seit mehreren Jahren keinen Führerschein mehr. Auch ihn erwartet ein Strafverfahren.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte