Stand: 14.10.2024 16:06 Uhr Polizei ermittelt in Demmin wegen möglicher Belästigung

Die Polizei in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sucht den Fahrer eines weißen Transporters. Er soll ein Mädchen angesprochen und verfolgt haben. Als der Mann im Pensiner Weg aus dem Fahrzeug stieg, floh sie und versteckte sich bis der Transporter verschwunden war. Ein Passant rief die Polizei. Wie diese heute mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Freitag. Das Mädchen beschrieb den Mann als 1,80 Meter groß und schlank. Er war dunkel gekleidet und hatte eine kurze Hose an.

