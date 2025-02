Stand: 13.02.2025 18:05 Uhr Piraten Hüpfburg in Demmin gestohlen

In Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) haben Unbekannte eine Hüpfburg gestohlen. Ein Anhänger mit der aufblasbaren Rutsche im Piratendesign sei verschwunden, teilt die Polizei mit. Wer Hinweise zur Hüpfburg oder der Tat liefern könne, solle sich bei den Behörden melden. Die Tat soll sich bereits in der vergangenen Woche ereignet haben, wie die Polizei angab. In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag hätten die Täter den Anhänger trotz Diebstahlsicherung vom Parkplatz einer Veranstaltungshalle im Klänhammer-Weg entwendet. Die Piratenhüpfburg wiege mitsamt Gebläse, Matten und Planen etwa 450 Kilogramm. Bei der Tat entstand laut Polizei ein Schaden von 15.000 Euro.

