Stand: 20.10.2024 09:00 Uhr Penzliner Rosskastanien-Allee vom BUND ausgezeichnet

Die Rosskastanien-Allee zwischen Klein- und Groß Flotow bei Penzlin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) hat im deutschlandweiten Foto-Wettbewerb "Allee des Jahres" des BUND den dritten Platz belegt. Eingereicht wurde der Vorschlag von Lydia Hübenthal: "Die Allee hat eine ganz besondere Bedeutung für mich. In der Allee habe ich viele Spaziergänge mit meiner Schwiegermutter gemacht, immer begleitet mit sehr guten Gesprächen. Dieses Bild zeigt unseren Sohn mit Oma im Nebel. Eine wundervolle Vertrautheit." In Mecklenburg-Vorpommern werden mehr als 4.000 Kilometer der Straßen von Alleen gesäumt. Die Jury wählte die Gewinner unter mehr als 200 Vorschlägen aus. Sieger wurde das Foto einer Allee im Archäologischen Park in Xanten (Nordrhein-Westfalen).

