Stand: 16.12.2024 14:50 Uhr Penkun: Fördergeld für Sanierung des Stallspeichers am Schloss

Insgesamt stehen aus Bundes- und Landesmitteln jetzt mehr als 1,2 Millionen Euro für die Sanierung des Schlosses in Penkun (Landkreis Vorpommern-Greifswald) bereit. Ab Mai 2025 könne endlich mit den Arbeiten am großen Stallspeicher begonnen werden, sagte Penkuns ehrenamtliche Bürgermeisterin Antje Zibell (parteilos) dem NDR. Die ersten Planungsarbeiten dafür seien in vollem Gange. Rund 300.000 Eigenmittel für die Sanierung muss die Stadt selbst aufbringen. Vorgesehen seien Arbeiten unter anderem an Dach, Fassade, Holzbalkendecke und historischen Fußböden. In der Schlossanlage von Penkun werden derzeit schon das Rittmeisterhaus, die Toreinfahrt, der ehemalige Pferdestall und die Kutschenremise saniert. Das Schloss Penkun ist eines der ältesten noch erhaltenen Schlösser Vorpommerns.

