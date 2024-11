Stand: 01.11.2024 06:43 Uhr Peene-Brücken in Loitz und Demmin öffnen nur noch bedarfsweise

Ab 1. November ändern sich die Öffnungszeiten der beiden Peene-Brücken in Demmin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) und Loitz (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Konkret betroffen sind die Kahldenbrücke in Demmin an der B110 und die Klappbrücke in Loitz an der L261. Beide Brücken werden nur noch bedarfsweise für die Schifffahrt geöffnet, so das Straßenbauamt Neustrelitz. Die Regelung für die Winterzeit gilt bis April nächsten Jahres, dann öffnen die Brücken wieder viermal täglich zu festgelegten Zeiten.

