Stand: 29.11.2024 17:50 Uhr Pasewalk: Geflügelausstellung trotz Vogelgrippe-Gefahr im Land

In Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) präsentieren Geflügelhalter ihre Tiere bei einer großen Rassegeflügelschau. Obwohl es aktuell im Landkreis Rostock - rund 150 Kilometer entfernt - einen Ausbruch der Geflügelpest gibt, hat das Veterinäramt Vorpommern-Greifswald grünes Licht für die Schau gegeben. Es seien entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen worden, so der Vorsitzende des veranstaltenden Vereins. Den rund 50 Ausstellern wird aber zu Vorsichtsmaßnahmen geraten. Aufgrund der vielen Anmeldungen präsentieren die Aussteller in diesem Jahr ihre Tiere in einer größeren Halle in Pasewalk und zwar auf einer Fläche von rund 1.200 Quadratmetern. Hier finden die rund 600 Tiere laut Veranstalter genug Platz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 29.11.2024 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte