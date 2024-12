Stand: 13.12.2024 10:35 Uhr Parken in der Feldberger Seenlandschaft wird teurer

Die Parkgebühren in der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) werden im kommenden Jahr höher. Wie die Gemeindevertretung am Donnerstagabend einstimmig beschlossen hat, soll das Parken "An der Luzinhalle" und an der "Badestelle Amtswerder" künftig zwei Euro statt 50 Cent je angefangene Stunde kosten. Für Wohnmobile und Wohnanhänger steigen die Tagesgebühren auf dem Parkplatz "Am Weidendamm" von 10 Euro auf 20 Euro. Für Pkw bleibt der Parkplatz weiterhin kostenfrei.

