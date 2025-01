Stand: 10.01.2025 10:51 Uhr Olympischer Bundesstützpunkt in Neubrandenburg bis 2028 gesichert

Die bestehenden olympischen Bundesstützpunkte für die Sportarten Kanu und Leichtathletik in Neubrandenburg bleiben bis mindestens 2028 bestehen. Dies bedeute Planungssicherheit für den Spitzensportstandort, so Sportministerin Stefanie Drese. Dies habe auch positive Auswirkungen auf die Entwicklung des Nachwuchsleistungssports im Land. Um als Bundesstützpunkt anerkannt zu werden, musste neben dem Deutschen Olympischen Sportbund auch das Land zustimmen. Dabei wurden unter anderem die Anzahl der Kadern und die Qualifikation der Trainerinnen und Trainer sowie der Standort als solches geprüft. Neben den beiden Olympiastützpunkten in Neubrandenburg, wurden insgesamt sechs weitere Stützpunkte in Rostock und Schwerin erneut bestätigt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte