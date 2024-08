Stand: 03.08.2024 12:11 Uhr Olympia: Claudine Vita im Finale

Diskuswerferin Claudine Vita vom SC Neubrandenburg hat sich für den Endkampf bei den Olympischen Spielen in Paris qualifiziert. Die 27-Jährige blieb mit ihrer Weite von 62,70 Meter zwar unter der Norm von 64 Metern, als Gesamt-Elfte reichte es aber trotzdem - die besten Zwölf kamen weiter. Im Finale am Montag stehen mit Marike Steinacker und Kristin Pudenz auch die beiden anderen deutschen Starterinnen. Für Claudine Vita sind es die zweiten Olympischen Spiele, vor drei Jahren in Tokio kam sie auf Platz neun.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 03.08.2024 | 07:35 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte