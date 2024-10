Oberbürgermeister-Wahl in Neubrandenburg Mitte Mai

In Neubrandenburg soll am 11. Mai ein neuer Oberbürgermeister gewählt werden. Die Stadtverwaltung gab diesen Vorschlag nun bekannt. An diesem Tag stimmen die Einwohnerinnen und Einwohner auch über eine neue Landrätin oder einen neuen Landrat des Kreises Mecklenburgische Seenplatte ab. Damit dieser gemeinsame Wahltermin möglich wird, hat der scheidende Oberbürgermeister Silvio Witt (parteilos) seinen Rücktritt um einen Monat auf den 31. Mai verschoben. Die Stadtvertretung muss dem Vorschlag noch zustimmen.

Der Oberbürgermeister von Neubrandenburg, Silvio Witt, hatte in den sozialen Netzwerken überraschend seinen Rücktritt angekündigt, nachdem die Stadtvertretung für ein Verbot einer Regenbogenflagge am Bahnhof von Neubrandenburg abgestimmt hatten.

