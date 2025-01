Stand: 11.01.2025 10:00 Uhr Neustrelitzer Volleyballer zurück in der Strelitzhalle

Die Männer des Volleyball-Zweitligisten PSV Neustrelitz (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) kehren am Sonnabend in ihre alte Spielstätte in der Strelitzhalle zurück. Das Spiel gegen den ETV Hamburg ist das erste nach mehrjähriger Pause, das wieder in der sanierten Sporthalle ausgetragen werden kann. Die Strelitzhalle war seit einem Wasserschaden nach einem Starkregen im Sommer 2022 gesperrt. Sie wurde mit einem Kostenaufwand von rund zwei Millionen Euro saniert. Die Volleyballer spielten während dieser Zeit in der Sporthalle der Bundespolizei in Neustrelitz. Dadurch hatten sie laut Vereinsvorstand Einnahmeverluste von rund 20.000 Euro pro Saison. Nach Angaben der Stadtverwaltung als Eigentümer der Halle soll ab dem 20. Januar in der Strelitzhalle auch wieder Schulsport stattfinden können.

