13.04.2025 Neustrelitzer Volleyballer besiegen Spitzenreiter Giesen

Der PSV Neustrelitz (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) hat am Sonnabendabend in der 2. Volleyball-Bundesliga der Männer sein Heimspiel gegen Spitzenreiter TSV Giesen Grizzlys II mit 3:1 (25:15; 25:20; 20:25; 25:13) gewonnen. Damit haben die Neustrelitzer den Weg für SV Warnemünde frei gemacht, am Sonntag (16 Uhr) mit einem Heimsieg in OSPA-Arena gegen VV Human Essen die Tabellenführung zu übernehmen. Das letzte Heimspiel der Saison verfolgten in der Strelitzhalle in Neustrelitz rund 350 Zuschauer. Am 24. und letzten Spieltag spielt Neustrelitz am 26. April in Hamburg. Warnemünde muss nach Mondorf reisen.

