Stand: 28.03.2025 16:26 Uhr Neustrelitzer Seniorin wird Opfer von Betrügerinnen

Die Polizei warnt vor Dieben, die meist zu zweit auftreten. Sie geben unter anderem vor, Einkäufe von Senioren in die Wohnung tragen zu wollen. Eine 88-Jährige in Neustrelitz ist gestern Mittag vom Einkauf nach Hause gekommen, als sie an der Haustür auf zwei junge Frauen traf. Sie hielten ihr die Haustür auf und trugen ihren Rollator nach oben. Eine der Frauen bat um ein Glas Wasser. Später stellte die Seniorin fest, dass ihre Geldbörse fehlte. Im Rahmen der beauftragten Kontosperrung musste die Bank feststellen, dass mit der Karte bereits unrechtmäßig Geld abgehoben wurde. Bei den Täterinnen soll sich um eine sehr große schlanke Frau mit dunklen Haaren zu einem Dutt gebunden und eine kleinere etwas fülligere Frau handeln. Wer zu den Frauen Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

