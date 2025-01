Stand: 30.01.2025 08:26 Uhr Neustrelitz will 2025 8,6 Millionen Euro investieren

Die Stadtvertretung von Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) will am Donnerstagabend über Investitionen von insgesamt 8,6 Millionen Euro abstimmen. Im Haushaltsplan für dieses Jahr sind unter anderem drei Millionen Euro für den Neubau eines Feuerwehrgebäudes in Alt-Strelitz vorgesehen. Für den Straßenbau in der Goethestraße sollen 650.000 Euro ausgegeben werden und die weitere Sanierung der Integrierten Gesamtschule wird 500.00 Euro kosten.

