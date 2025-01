Stand: 31.01.2025 17:15 Uhr Neustrelitz beschließt Haushalt

Die Neustrelitzer Stadtvertretung (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat den Haushalt für dieses Jahr beschlossen. Investiert wird in den Brandschutz der städtischen Schulen. Das betrifft die Nehru-Schule, die Walter-Karbe-Gesamtschule und die Grundschule Sandberg und wird insgesamt rund eine Million Euro kosten. Laut Baudezernent sind für andere große Bauvorhaben die Planungen noch nicht abgeschlossen. So werde der Bau des neuen Gerätehauses der Feuerwehr Alt-Strelitz wohl erst im nächsten Jahr losgehen. Das gilt auch für die zusätzlichen Klassenräume der integrierten Gesamtschule. Die Stadtverteter müssen noch entscheiden, wie der Anbau aussehen soll. Weil Neustrelitz jedes Jahr mehr ausgibt, als es einnimmt, werden größere Bauprojekte ohne Kredite kaum noch möglich sein, so Stadtpräsident Max Odebrecht (CDU).

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 31.01.2025 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte