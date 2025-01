Stand: 20.01.2025 07:30 Uhr Neustrelitz: Tiergarten geschlossen

Der Tiergarten in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist von Montag an geschlossen. Darüber informierte der Betreiber, die Stadtwerke Neustrelitz. Es müssten dringende Reparaturen an einigen Gehegen durchgeführt werden, heißt es. Außerdem bekomme das Bistro einen neuen Anstrich. Geschlossen ist bis zum 31. Januar, aber nur an den Wochentagen. An den Wochenenden ist der Tiergarten wie gewohnt von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

