Stand: 26.10.2024 09:18 Uhr Neustrelitz: Fabrik.Kino mit Bundespreis ausgezeichnet

Das "Fabrik.Kino 1" der Alten Kachelofenfabrik Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ist in Frankfurt/Main mit einem der Kinoprogrammpreise des Bundes für "besonders gutes Jahresfilmprogramm 2023" ausgezeichnet worden. Kinoleiter Horst Conrad nahm die Ehrung und das Preisgeld von 7.500 Euro von Kulturstaatsministerin Claudia Roth entgegen. Conradt sagte, mit der Auszeichnung werde gute Filmarbeit durch Fachleute und die Politik gewürdigt. Für das Team der Kachelofenfabrik sei es Ansporn, mit viel Engagement und Enthusiasmus weiterhin ein gutes und anspruchsvolles Programm anzubieten. Das "Fabrik.Kino 1" in Neustrelitz gibt es seit etwa 24 Jahren. Der Spitzenpreis von 20.000 Euro ging in diesem Jahr an das "Filmtheater Schauburg" in Karlsruhe.

