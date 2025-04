Stand: 14.04.2025 16:58 Uhr Neustrelitz: Erneuter Wasserschaden in der Strelitzhalle

Knapp drei Monate nach Wiedereröffnung der Strelitzhalle in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) wurde erneut ein Wasserschaden in einigen Umkleiden, sowie in Sanitär- und Fitnessräumen festgestellt. Bereits am Sonnabend haben Vertreter der Stadtwerke und der Stadt die Situation begutachtet. Ersten Untersuchungen nach soll es sich um Schäden an den Trinkwasserleitungen handeln, so Bürgermeister Andreas Grund. Unklar ist bislang, ob und wie lange die Halle gesperrt werden muss. Die Sport- und Veranstaltungshalle war nach einem Wasserschaden im Sommer 2022 für mehr als zwei Jahre gesperrt.

