Stand: 27.08.2024 16:17 Uhr Neues Leben für das alte Bahnpostamt in Pasewalk

Das Evangelisches Jugend- und Fürsorgewerk (EJF) mit Zentrale in Berlin nimmt die Arbeit in Mecklenburg-Vorpommern auf. Das bereits in acht weiteren Bundesländern aktive Unternehmen der Sozialwirtschaft plant die Eröffnung eines Wohnprojektes in Pasewalk. Das frühre Bahnpostgebäude wird derzeit dafür umgebaut. Im Erdgeschoss soll eine Wohngruppe mit zehn Plätzen für Kinder und Jugendliche mit Beeinträchtigungen entstehen. Im oberen Stockwerk sollen fünf Betreungsplätze für Eltern-Kind-Wohnen entstehen. Die Eröffnung ist für Anfang Januar 2025 geplant.

