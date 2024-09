Stand: 01.09.2024 11:00 Uhr Neuer Chefredakteur beim Nordkurier

Philippe Debionne ist neuer Chefredakteur des Nordkurier in Neubrandenburg. Der 47-Jährige tritt die Nachfolge von Gabriel Kords an, der in die Zentrale des Schwäbischen Verlags nach Ravensburg gewechselt ist, zu der auch die Nordkurier Mediengruppe gehört. Kords wiederum hat nach dem plötzlichen Tod von Jürgen Mladek dessen Stelle in der Verlagszentrale übernommen. Philippe Debionne wurde in Wiesbaden geboren und wuchs in München auf. Seit 1998 lebt er in Berlin, arbeitete dort unter anderem bei ProSieben, Sat1 und beim Berliner Verlag.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte