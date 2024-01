"Nordkurier"-Mediengruppe übernimmt "Schweriner Volkszeitung" Stand: 09.01.2024 13:00 Uhr Der Verlag der "Schweriner Volkszeitung" (SVZ) ist nach NDR Informationen verkauft worden. Der Übernahme muss das Bundeskartellamt noch zustimmen.

Die Schwäbischer Verlag GmbH & Co. KG, zu der auch der "Nordkurier" aus Neubrandenburg gehört, soll die Zeitung übernehmen. Neben der SVZ sollen auch die "Norddeutschen Neuesten Nachrichten" (NNN) in Rostock übernommen werden. Bislang gehörten SVZ und NNN zur Osnabrücker Medien Gruppe. Die hatte 2016 die Medienholding Nord und damit mehrere Zeitungen in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gekauft.

Auswirkungen noch unklar

Im Schweriner Verlagshaus hat es am Vormittag eine Mitarbeiterversammlung zu dem Thema gegeben. Der Übernahme muss das Bundeskartellamt noch zustimmen. Welche Auswirkungen der Verkauf für die Mitarbeiter und auch die Abonnenten haben wird, ist derzeit noch unklar. Von dem Verkauf betroffen sind rund 150 Mitarbeiter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 09.01.2024 | 12:00 Uhr