Neue Postfiliale in Malchow: Versorgungslücke wird geschlossen

In Malchow öffnet am Donnerstag eine neue Postfiliale. Erst im September 2024 wurde ein Geschäft mit integrierter Poststelle in der Inselstadt geschlossen. Der Konzern ist gesetzlich dazu verpflichtet, in Gemeinden mit mehr als 2.000 Einwohnerinnen und Einwohnern eine Filiale vorzuhalten. In vielen Fällen gelinge dies nicht, so ein Sprecher der Deutschen Post. So gab es nach Angaben der Bundesnetzagentur 2024 bundesweit an 141 Orten keine Postfiliale, obwohl dort eigentlich eine sein müsste. Wie ein Sprecher der Post sagte, gibt es in Mecklenburg-Vorpommern aktuell 450 Postfilialen sowie 250 Packstationen. Neun Standorte sind unbesetzt. Die neue Filiale in der Rostocker Straße betreibt die Post vorübergehend mit eigenem Personal, sucht aber nach einem Partner.

