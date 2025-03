Stand: 20.03.2025 14:31 Uhr Neue Lehrwerkstatt für Kfz-Mechatroniker in Torgelow

In Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) entsteht eine neue Lehrwerkstatt für angehende Kfz-Mechatroniker. Sie gehört zum Regionalen Beruflichen Bildungszentrum des Landkreises Vorpommern-Greifswald. Die Auszubildenden sollen so zugleich praktisch und theoretisch unterrichtet werden. In der Werkstatt können sie künftig mit moderner Prüftechnik für Elektrofahrzeuge lernen. Geplant sind außerdem eine Hebebühne, ein Bremsenprüfstand, ein Wartungsgerät für Klimaanlagen, Abgastester und ein Trainingssystem für Hybrid- und Elektrofahrzeuge. Der Neubau ist möglich, weil der Ausbildungsgang in Torgelow zuletzt wieder stark nachgefragt wurde. Außerdem sei der Fachkräftebedarf weiterhin hoch. Derzeit lernen 107 junge Menschen den Beruf des Kfz-Mechatronikers in Torgelow, so ein Sprecher des Landkreises. Die neue Lehrwerkstatt ist Teil einer Sanierung des gesamten Berufsschulstandortes. Die Gesamtkosten liegen voraussichtlich bei rund 2 Millionen Euro.

