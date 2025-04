Stand: 22.04.2025 16:30 Uhr Neue Hallen früher fertig: Top Regal in Pasewalk baut aus

Zwei neue Hallen des Unternehmens Top Regal in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) können im Mai in Betrieb genommen werden. Damit seien die jeweils 5.000 Quadratmeter großen Gebäude schneller fertig als geplant, so eine Unternehmenssprecherin. Ursprünglich sollten sie erst in der zweiten Jahreshälfte betriebsbereit sein. In den neuen Hallen sollen Solarcarports und Solarüberdachungen gefertigt werden. Top Regal will dafür 20 neue Arbeitsplätze schaffen. Das aus Baden-Württemberg stammende Unternehmen hat sich 2021 im Pasewalker Gewerbegebiet Berlin-Stettin angesiedelt und beschäftigt derzeit 30 Mitarbeiter.

