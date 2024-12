Stand: 02.12.2024 11:18 Uhr Neue Feuerwache in Stavenhagen geplant

Die Stadt Stavenhagen (Mecklenburgische Seenplatte) will unmittelbar an der Bundesstraße 104 am Ivenacker Tor eine neue Wache für die Freiwillige Feuerwehr bauen. Das ist das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie, nachdem das Vorhaben im Bereich der Innenstadt gescheitert war. Der Neubau kostet rund 11 Millionen Euro. Dafür würden Fördermittel benötigt, heißt es von der Stadtverwaltung. Im kommenden Jahr soll die Planung für das Projekt beginnen. Neben der Feuerwehr sollen auch Polizei und Rettungsdienst in dem neuen Gebäude untergebracht werden.

