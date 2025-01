Stand: 02.01.2025 06:22 Uhr Neue Bürgermeisterin im Rathaus von Dargun

Jana Böttcher (parteilos) hat am Donnerstag ihren ersten Arbeitstag als neu gewählte Bürgermeisterin in Dargun (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Sie tritt die Nachfolge von Sirko Wellnitz (CDU) an, der bei der Kommunalwahl seiner Herausforderin unterlegen war. Böttcher will ihr Hauptaugenmerk auf die Stadtfinanzen legen. Dargun hatte nach mehreren guten Jahren 2024 erstmals ein Haushaltsdefizit. Zudem entfallen 2025 die Steuereinnahmen aus der Käserei. Das Werk will Ende Januar seine Produktion einstellen. Damit endet eine mehr als 100-jährige Tradition in Dargun.

