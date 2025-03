Stand: 30.03.2025 09:58 Uhr Neue Ausstellung im Archiv Bildende Kunst Neubrandenburg

Im Archiv Bildende Kunst in Neubrandenburg (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ist am Wochenende eine neue Ausstellung mit dem Titel "Lebenszeichen" eröffnet worden. Gezeigt werden Gemälde, Plastiken und Grafiken von Adelheid Sandhof, Gabriele Schulz und Gertraud Wendlandt. Geöffnet ist die Ausstellung am 5. und 12. April jeweils von 15 bis 18 Uhr und nach Voranmeldung. Das Archiv Bildende Kunst feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Es verwahrt Vor- und Nachlässe von Künstlern der Mecklenburgischen Seenplatte. Es wurde 2015 als erstes staatliches Kunstarchiv in Mecklenburg-Vorpommern durch den Kreis gegründet und ist 2024 in einen Verein umgewandelt worden. Das Archiv verwahrt mehrere Hundert Gemälde, Plastiken und Grafiken. Es sind Werke unter anderem von Wolfram Schubert, Joachim Lautenschläger und Karlheinz Wenzel.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte