Neubrandenburger bei German Open im Wasserski erfolgreich

Bei den Internationalen German Open im Wasserski in Feldberg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) siegte Wilhelm Wolf vom WSC Reitbahnsee Neubrandenburg. Er sprang 52,1 Meter weit über die Schanze und sorgte damit für die beste Leistung der Wettkämpfe. Wolf gewann auch den Slalom in seiner Altersklasse der unter 21jährigen. Die deutsche Jahresbestleistung liegt derzeit bei 54,1 Metern. Ingesamt gewannen die deutschen Athleten bei den German Open in Feldberg 22 Goldmedaillen und waren damit am erfolgreichsten vor Polen (sieben) und Dänemark (fünf). Am Start waren 40 Aktive aus sechs Nationen.

