Neubrandenburger Fußballer vertreten Deutschland

Die Fußballer des FC Motor Neubrandenburg Süd werden auch in diesem Jahr den Deutschen Fußballbund bei der Europameisterschaft der Geflüchteten-Mannschaften in der Schweiz vertreten, dem Euro Unity Cup. Das Motor-Team besteht zu zwei Dritteln aus ausländischen Spielern und hat sich bei einem Turnier in Berlin für die EM qualifiziert. In sieben Qualifikationsspielen blieb die Mannschaft ungeschlagen. Im Finale gewann sie gegen eine Berliner Auswahl. Bei der EM-Erstauflage des Euro Unity Cups vor zwei Jahren gewannen die Neubrandenburger. Im Oktober fahren sie also als Titelverteidiger in die Schweiz. Die UEFA und das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen organisieren das Turnier, um zu zeigen, welch wichtige Rolle der Fußball bei der Integration von Flüchtlingen spielt.

