Neubrandenburger Frauen fordern mehr Gerechtigkeit im Alltag

Zum Frauentag setzt die Stadt Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ein Zeichen für die Gleichstellung. Die Frauenaktionswochen finden zum sechsten Mal statt. Sie bieten bis Ende März mehr als 100 Veranstaltungen. Zum Auftakt hat die Neubrandenburger Gleichstellungsbeauftragte Christina Küster zusammen mit Unterstützerinnen am Montag vor dem Rathaus eine Flagge gehisst. Darauf sind Forderungen wie zum Beispiel gleicher Lohn zu lesen. Die Frauenaktionswochen sollen Frauen zusammenbringen, damit sie sich austauschen und gegenseitig unterstützen können. Mehrere Ausstellungen sind geplant, zum Beispiel in der Regionalbibliothek. Lesungen, Kino- und Theateraufführungen, gemeinsames Töpfern und Textilgestaltung sind weitere Beispiele. In Vorträgen geht es um Themen wie die Wechseljahre im Berufsleben oder den Schutz vor Gewalt im Internet. Am Programm der Frauenaktionswochen beteiligen sich fast 70 Vereine und Institutionen der Stadt.

