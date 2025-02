Stand: 12.02.2025 10:26 Uhr Neubrandenburg: fünfter Kandidat für die Oberbürgermeister-Wahl

Das Bündnis Sarah Wagenknecht stellt mit Jens Kreutzer einen Kandidaten für die Wahl des Oberbürgermeisters in Neubrandenburg auf. Er ist der fünfte Bewerber für das Amt. Der 48-jährige Kreutzer ist Vizepräsident der Stadtvertretung Neubrandenburg, Vorsitzender des Finanzausschusses und von Beruf Sozialversicherungsfachangestellter und Betriebswirt. Er wolle sich für mehr Gewerbeflächen in der Stadt, ein sicheres Neubrandenburg sowie sozialen Wohnungsbau und Förderung von Kultur, Sport und Vereinen einsetzen, so Kreutzer. Zuvor hatten bereits Frank Benischke für die CDU, Tim Großmüller für die Wählergemeinschaft Stabile Bürger, der Neveriner Bürgermeister Nico Klose und der Rechtsanwalt Ralph-Jörn Kurschus als Einzelbewerber ihre Kandidatur angezeigt. Die Oberbürgermeister-Wahl in Neubrandenburg ist am 11. Mai.

