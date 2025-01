Stand: 31.01.2025 08:40 Uhr Neubrandenburg: Zwei neue Rettungswagen für die Feuerwehr.

Die Feuerwehr in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) hat zwei neue Rettungswagen. Die Besonderheit: Sie wurden auch in der Stadt gebaut. Moderne Assistenzsysteme ermöglichen nun unter anderem einen 360° Rundumblick um das Fahrzeug. So können auch Einfahrten und enge Gartenkollonien sicher befahren werden, sagt die Projektleiterin des Neubrandenburger Unternehmens Fahrtec. Für erhöhte Sicherheit sorgen auch ein Abbiegeassistent sowie die Aluminiumbauweise der sogenannten Koffer, in dem Medizingeräte und Patienten Platz finden. Hier wurde außerdem auf Nachhaltigkeit geachtet. Wenn das Fahrzeuggestell ausgedient hat, können die noch intakten Koffer einfach auf ein neues Gestell aufgesetzt werden. Der Landkreis investiert 820.000 Euro in die Neuanschaffung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 31.01.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte