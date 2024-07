Stand: 22.07.2024 05:15 Uhr Neubrandenburg: Zeugen nach Messerstecherei gesucht

Vor einer Neubrandenburger Diskothek ist in der Nacht von Samstag zu Sonntag ein 18-Jähriger bei einer Auseinandersetzung mit vier Männern schwer verletzt worden. Der 18-Jährige sei in der Nacht mit Stichverletzungen im Brustbereich in ein Krankenhaus gebracht worden, informierte die Polizei. Die Männer waren zuvor in einen Streit geraten. Einer zückte dann ein Messer. Ermittler nahmen noch in der Nacht vier Tatverdächtige im Alter von 21 bis 32 Jahren vorläufig fest. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Sie bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich bei der Polizei zu melden.

