Neubrandenburg: Weihnachtsgeschenk für Kind geklaut

Ein Kind in der Oststadt in Neubrandenburg musste in diesem Jahr auf sein Weihnachtsgeschenk verzichten. Das Geschenk wurde laut Polizei gestohlen. Die Eltern hatten demnach ihrem Kind ein Fahrrad besorgt und dieses im Keller des Hauses abgestellt. Am Morgen des Heiligen Abends musste die Familie dann feststellen, dass das Fahrrad nicht mehr da war. Laut Polizei dürfte der Diebstahl in der Nacht zum Heiligen Abend passiert sein. Insgesamt wurden etwa 20 Keller in den Häusern einer Straße aufgebrochen. Wie groß der Sachschaden insgesamt ist, ermittelt die Polizei noch.

