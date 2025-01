Stand: 28.01.2025 09:40 Uhr Neubrandenburg: Unternehmer diskutieren mit Politikern

Mehrere Kandidaten zu Bundestagswahl haben sich am Montagabend bei der Industrie- und Handelskammer in Neubrandenburg (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) rund 120 Gästen vorgestellt. Die hohe Teilnehmerzahl drücke aus, dass gut ein Drittel der Unternehmer in der Region eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage befürchtet, so IHK-Hauptgeschäftsführer Torsten Haasch. Das hatte die letzte Konjunkturumfrage der Kammer ergeben. Kritisiert wurde bei dem IHK-Wahlforum unter anderem, dass in der Politik zu wenig miteinander und zu viel gegeneinander gearbeitet würde. Einig waren sich Politiker und Unternehmer, dass bei der Infrastruktur zu viel gespart werde. Unterschiedliche Auffassungen gab es zu Lockerungen der Schuldenbremse beim Bundeshaushalt.

