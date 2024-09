Stand: 23.09.2024 15:22 Uhr Neubrandenburg: Über 430 Erstsemester feiern Studienstart

Mehr als 430 Erstsemester haben am Montag in der Konzertkirche in Neubrandenburg den Studienstart gefeiert. Bei den Studiengängen an der Hochschule Neubrandenburg gibt es einen klaren Favoriten: Die meisten Einschreibungen gibt es beim Bachelorstudiengang Soziale Arbeit. Hier sind es mehr als 100 neue Studierende. Bei den anderen Studiengängen sieht es durchwachsen aus, so Ina Müller-Thüring vom Dezernat Studium und Prüfungen der Hochschule Neubrandenburg. Auf Platz zwei und drei liegen die Studiengänge Agrarwirtschaft und Gesundheitswissenschaften, mit je 30 neuen Studierenden. Die mit Abstand meisten Erstsemester - knapp drei Viertel - kommen aus unserem Bundesland. Ein größerer Teil kommt außerdem aus Brandenburg, Schleswig Holstein und Berlin. Es gibt auch Studierende mit ausländischer Staatsbürgerschaft. Knapp 20 von ihnen studieren in Neubrandenburg. Insgesamt studieren derzeit mehr als 1800 Menschen an der Hochschule Neubrandenburg. Die Zahlen sind derzeit eher rückläufig, so Müller-Thüring.

