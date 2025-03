Stand: 20.03.2025 16:45 Uhr Neubrandenburg: Talk vor Ort zur Landratswahl in der Seenplatte

Am 11. Mai wird in der Mecklenburgischen Seenplatte ein neuer Landrat gewählt. Die Kandidaten können Sie kennenlernen - bei NDR "Talk vor Ort", live am 8. April im Kino Latücht in Neubrandenburg. Zur Wahl stehen für den Landratsposten fünf Bewerber: Thomas Müller für die CDU, Torsten Koplin für Die Linke, Enrico Schult für die AfD, Johannes Arlt für die SPD und Björn Eckhardt für die Partei "Die Basis". Für Eintrittskarten zu unserer Diskussionsrunde mit den Kandidaten können Sie sich ab sofort bewerben.

Melden Sie sich hier an für den "Talk vor Ort" in Neubrandenburg Nutzen Sie das Formular und bestellen Sie eine oder zwei Karten. Am 4. April teilen wir Ihnen per Mail mit, ob Sie Tickets erhalten haben. Ihr Vorname: * Ihr Nachname: * Ihr Wohnort: ihre Mailadresse: * wie viele Tickets wünschen Sie?: * 1 2 Datenschutz Ich willige ein, dass der NDR die von mir übermittelten personenbezogenen Daten speichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, nicht veröffentlicht und nur im Rahmen dieser Programmaktion gespeichert. Der NDR behandelt Ihre Daten vertraulich und nutzt diese nicht für Werbezwecke. * Unsere Datenschutzerklärung, Ihre Rechte und weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter NDR.de/datenschutz *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 20.03.2025 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte