Stand: 05.08.2024 14:28 Uhr Neubrandenburg: Straßensanierung behindert Verkehr

In Neubrandenburg haben am Montag die Bauarbeiten in der Großen Wollweberstraße begonnen. Damit ist eine von zwei Zufahrten vom Friedrich-Engels-Ring in die Innenstadt gesperrt. Der Verkehr aus der Neubrandenburger Innenstadt heraus auf den Ring erfolgt über eine Behelfsstraße. Die Bauarbeiten sollen laut Stadtverwaltung zirka zwei Jahre dauern. Außer der Straße werden Strom- und Wärmeleitungen sowie Wasserkanäle erneuert. Neue Radwege sollen ebenfalls gebaut werden. Die Sanierung kostet mehr als drei Millionen Euro. Zwei Drittel des Geldes sind Fördermittel. Ursprünglich sollte die Sanierung schon in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 05.08.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte