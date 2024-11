Stand: 08.11.2024 18:21 Uhr Neubrandenburg: Stadtwerke senken Preise für Strom und Gas

Die Stadtwerke Neubrandenburg senken ab Januar 2025 die Preise für Strom und Gas. Das teilte eine Unternehmenssprecherin mit. Grund seien gefallene Einkaufspreise am Energiemarkt sowie verringerte Netzentgelte. Die Strompreise würden um knapp 16 Prozent sinken. Ein Zwei-Personen-Haushalt könne 2025 etwa 120 Euro im Jahr sparen. Der Preis für Erdgas verringere sich um knapp zehn Prozent. Für einen Zwei-Personen-Haushalt werde Gas damit um etwa 270 Euro jährlich günstiger. In den kommenden Tagen und Wochen sollen Kundinnen und Kunden die Informationen per Post erhalten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Neubrandenburg | 08.11.2024 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte