Neubrandenburg: Stadtführer zu Kunst und Architektur der DDR

Der Stadtführer ist im Taschenformat erschienen. Zusammen mit einer Dokumentation "Kunst im Norden der DDR". 700 von rund 31.000 Denkmalen in Mecklenburg-Vorpommern stammen aus den Jahren 1949 bis 1989. In Neubrandenburg ist die DDR-Kunst besonders reichlich vorhanden. Unter anderem mit einem Wandbild im Neubrandenburger Tanzclub Tollensetal, mit einem Fresko im Rathaus und mit dem Karl-Marx-Denkmal am Schwanenteich. Außerdem gibt es zahlreiche Wandbilder in den Plattenbaugebieten. Auch bei der Architektur war Neubrandenburg einst Vorreiter. Ein Quartier mit 15 Hochhäusern in der Stadt steht ebenfalls unter Denkmalschutz.

